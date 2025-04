Questa basilica è la sorpresa che non ti aspetti.

Genova è una città ricca di contraddizioni, considerata un importante porto e, allo stesso tempo, caratterizzata da strade anguste che possono sembrare chiuse. Tra i suoi luoghi simbolo meno conosciuti, spicca la Basilica di Santa Maria Assunta in Carignano, un capolavoro di architettura rinascimentale situato sulla collina di Carignano. La basilica, progettata da Galeazzo Alessi nel 1482 per il nobile Bendinelli Sauli, si distingue per la sua pianta centrale a croce greca, che la rende unica rispetto ad altre chiese. L’esterno è imponente, con quattro facciate simili e una suggestiva cupola alta 57 metri, mentre l’interno è decorato da marmi policromi, stucchi dorati e affreschi, con un baldacchino marmoreo di Andrea Ceresola che sovrasta l’altare maggiore.

La Basilica rappresenta non solo un’attrazione artistica, ma anche un pezzo significativo della storia genovese. La sua costruzione risale a un voto durante la peste del 1481 e qui, nel 1797, fu proclamata la nascita della Repubblica Ligure. Situata in Piazza di Carignano, la basilica è aperta tutti i giorni dalle 8:00 alle 19:00, con ingresso gratuito. Per una vista panoramica della città, è possibile salire sulla cupola. Inoltre, si consiglia di partecipare a un free tour di Genova per esplorare altri luoghi di interesse come Palazzo Ducale e Piazza De Ferrari. In sintesi, la Basilica di Carignano è una tappa imperdibile per chi desidera scoprire il cuore artistico e storico di Genova.