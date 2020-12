Alfonso Signorini aveva arruolato dieci nuovi vipponi in occasione dell’allungamento del Grande Fratello Vip e se quattro sono già in casa (Cristiano Malgioglio, Samantha De Grenet, Filippo Nardi e Sonia Lorenzini), mentre altri quattro entreranno venerdì (Andrea Zenga, Carlotta Dell’Isola, Cecilia Capriotti e Mario Ermito), due li ha persi per strada.

Il primo ad aver dato forfait è stato Alex Di Giorgio che ha dovuto rinunciare per problemi personali (al suo posto è stato fatto diventare concorrente Giacomo Urtis, in casa in qualità di ospite), mentre la seconda è stata Ginevra Lamborghini, scartata dallo stesso Signorini dopo alcune pretese fatte dall’ereditiera in fase contrattuale.

Al posto della Lamborghini non entrerà nessuno (come specificato dal conduttore a Casa Chi), ma un nome che dovrebbe entrare esiste ed è quello di Mario Serpa.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è infatti un acerrimo nemico sia di Sonia Lorenzini (dato che quando lei era sul trono lui, da opinionista, la massacrava ogni puntata), sia di Tommaso Zorzi, con cui sarebbe partita pure una querela.

Tommaso Zorzi e Mario Serpa, i retroscena

Secondo il racconto di Mario Serpa, Tommaso Zorzi nell’estate del 2019 gli avrebbe mandato dei messaggi privati su Instagram con delle avances.

“Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato!” il commento pubblico di Mario.

Dichiarazione che non sarebbe piaciuta a Tommaso che aveva minacciato di passare a vie legali.

“Raga, io sono in piscina e mi stavo divertendo fino a quando una persona che sono giorni che sta parlando di me continua a fare queste storie dicendo che io gli scrivevo, ci provavo, tale Mario Serpa. Beh o parli con cognizione di causa, fai degli screenshot e dai una prova… Altrimenti così giusto per dare aria alla bocca, perché non hai un ca**o da fare, no!”

Insomma, riempite di soldi Serpa e buttatelo in quella Casa.