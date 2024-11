Querela per Carmen Di Pietro dopo Belve, il vip sbotta: “Ti denuncio”

Carmen Di Pietro si trova coinvolta in una potenziale querela da parte della cantante Wanda Fisher, che accusa Carmen di doverle mezzo milione di Euro. Durante un episodio del programma “Belve”, condotto da Francesca Fagnani, è stata sollevata la questione riguardante la presunta esibizione di Carmen in Spagna, in cui avrebbe utilizzato brani originariamente incisi da Wanda. Carmen ha però negato tali accuse, affermando che le dichiarazioni di Wanda non sono vere e che la voce sentita durante le sue esibizioni non apparteneva né a lei né a Wanda, ma a un’altra corista. Nonostante la differenza di età, Carmen ha affermato di voler rispettare Wanda.

In risposta alle dichiarazioni di Carmen, Wanda ha preso posizione attraverso un lungo post su Instagram, esprimendo il suo disappunto per le affermazioni ritenute lesive e false. Wanda ha descritto le affermazioni di Carmen come un attacco ingiustificato e ha lamentato di non aver avuto l’opportunità di difendersi, sentendosi vittima di un linciaggio mediatico. Ha sottolineato che tali parole non solo rappresentano menzogne, ma possono avere conseguenze severe anche per chi è più vulnerabile. Wanda ha affermato di essere stanca di subire offese pubbliche e ha richiesto rispetto e la possibilità di raccontare la propria verità.

La situazione sembra raggiungere un punto di crisi, con Wanda che si prepara a intraprendere azioni legali per tutelare il proprio nome e la propria immagine. Questo episodio segna una rottura nelle loro relazioni e ricorda un tempo in cui le rivalità tra artisti venivano affrontate in modo diretto in televisione, una dinamica che ha suscitato nostalgia nei fan. Infine, Wanda ha ringraziato coloro che le sono stati accanto, esprimendo l’insostenibilità della situazione e il desiderio di risolverla in modo dignitoso. La controversia mette in luce le tensioni personali e professionali tra le due artiste, evidenziando come le affermazioni pubbliche possano influenzare gravemente le carriere e le vite personali.