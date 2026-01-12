Querela a Il Giornale Bologna

Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha deciso di sporgere querela contro Il Giornale per gli articoli che hanno svelato i legami tra il mondo delle cooperative dell’Emilia-Romagna e l’amministrazione del Comune di Bologna e la città metropolitana. Tra i fatti documentati figurano anche i finanziamenti ricevuti dalla cooperativa Lai Momo, attiva nel settore dell’accoglienza, dove lavora la moglie del sindaco, Margherita Toma.

I finanziamenti provengono sia dal Comune che dalla Regione e sono stati resi noti attraverso una risposta degli uffici comunali di Bologna a un’interrogazione parlamentare. Non sono state paventate irregolarità nelle procedure, ma si è sollevato il dubbio di un eventuale conflitto di interessi. Il sindaco Lepore ha definito gli articoli come “fake news e illazioni” senza però contraddire i fatti esposti.

Anche il Pd bolognese ha sposato la posizione di Lepore. Il caso è finito in Parlamento, dove il senatore di FdI Marco Lisei ha presentato un’interrogazione per sapere se i fatti citati sono veri e se è stata garantita trasparenza nella gestione dei soldi pubblici. Lisei ha espresso solidarietà alla redazione de Il Giornale, sottolineando la contraddizione tra le parole e i fatti del sindaco di Bologna.

Altre personalità politiche, come Naike Gruppioni, Marta Evangelisti, Francesco Sassone, Francesca Scarano e Nicolas Vacchi, hanno espresso solidarietà alla redazione de Il Giornale e hanno criticato la decisione del sindaco Lepore di sporgere querela.