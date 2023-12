Quello che Signorini pensa davvero di Varrese: “Dipinto come mostro sui social”

Da settembre Massimiliano Varrese non risparmia, provocazioni, frecciatine e attacchi frontali a Beatrice Luzzi, tanto che nelle scorse puntate il concorrente è stato avvertito: “Se continui così la prossima volta verrai squalificato“. Alfonso è stato chiaro, Massimiliano deve cambiare atteggiamento nei confronti di Beatrice. Adesso però grazie al settimanale Chi sappiamo quello che Signorini pensa davvero di Varrese e dei suoi comportamenti nella casa del Grande Fratello.

Quello che Signorini pensa su Massimiliano e Beatrice.

Una lettrice di Chi ha chiesto quello che Signorini pensa del caso di Beatrice e Massimiliano: “Io so cosa significa avere paura, io so cosa significa sperare di essere invisibile per non essere attaccata. Massimiliano dice che era finzione e io mi domando puoi fingere h24? E gli atteggiamenti che aveva con Heidi? Anche lì fingeva? – si legge sul settimanale Chi – Ma ancora più male mi fa vedere una casa coalizzata con il carnefice e contro la vittima. Bea ha una resilienza da far paura e invidia, una capacità di aggirare l’ostacolo e cadere sempre in piedi, ma vederla con gli occhi pieni di lacrime supplicare di smetterla perché ha paura, da ex vittima, mi ha fatto piangere e se avessi potuto sarei entrata dentro la tv per darle un abbraccio“.

Alfonso ha spiegato che Varrese ha sbagliato, ma che secondo lui non è il mostro che viene dipinto dai telespettatori: “Cara Ignazia, intanto grazie per la sua testimonianza. Beatrice è una donna che ha una qualità rara: sa trasmettere forza. Senza retorica. E più la gente le dà addosso, più lei afferma la sua grandezza. È un bell’acquisto di questa edizione del Gf. Quanto a Massimiliano, non credo sinceramente sia quel mostro che i social dipingono. È solo una persona troppo presa dal proprio ruolo. Nella Casa ci si dimentica troppo spesso che più si è se stessi e non si recita un personaggio, più si vince. Un caro saluto!”

Massimiliano onnipotente che si paragona a dio e continua a dire su Beatrice: “le vie sono infinite esiste l’autodistruzione” Parole inaccettabili Seconda possibilità fallita Squalificatelo @GrandeFratello #grandefratello #FuoriVarrese pic.twitter.com/fDlNl3c7Lq — Jessie’s girl (@Jessies80359015) December 26, 2023

