quello che hanno trovato ha sconvolto tutti

Giallo a Montecopiolo, purtroppo la situazione all’arrivo delle squadre di soccorso era già al limite, quello che hanno trovato in casa ha sconvolto tutti

La neve ha imbiancato l’Appennino ma sotto l’apparente pace del paesaggio da cartolina si cela una situazione di vera emergenza. Una donna di 70 anni ha infatti fatto perdere le sue tracce, non si sa bene se si sia spostata altrove o sia stata colta da un malore fuori casa ma attualmente risulta scomparsa nel comune di Montecopiolo, dove le forti nevicate hanno causato problemi alla rete elettrica e telefonica. La casa della donna è stata raggiunta, infatti, solo dai mezzi spazzaneve ma la signora non era al suo interno mentre quello che hanno trovato davanti i soccorritori ha lasciato tutti senza parole.

Donna scomparsa a Montecopiolo, la squadra di soccorso trova in casa 50 animali tra cani e gatti

Le ricerche sono coordinate dalla Prefettura e coinvolgono le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino. L’auto della 70enne è stata trovata ma di lei non c’è ancora nessuna traccia. Il sindaco di Montecopiolo, P. R., ha preso parte in prima persona alle ricerche ma intanto sta provvedendo anche ai 50 animali trovati in casa della donna.

Non è stato un soccorso semplice a causa della neve che è continuata a scendere copiosa ma le squadre di soccorso hanno intanto preso in custodia gli animali portandoli in un centro veterinario dove sono stati sottoposti alle prime cure nonché rifocillati. Adesso la speranza resta di ritrovare la loro proprietaria ma col passare del tempo diminuiscono inesorabilmente le possibilità.

La zona infatti è stata nuovamente sepolta dalla neve, come fu nel 2012, quando decine di famiglie rimasero isolate e aziende intere vennero distrutte. Anche oggi migliaia di famiglie sono senza luce a causa di blackout causati dalla caduta di pali e danni alla rete elettrica.

L’assessore comunale di San Leo, Valentina Guerra, rassicura che la situazione è sotto controllo grazie all’impegno degli spazzaneve, ma i danni causati sono ancora incalcolabili. La società elettrica sta lavorando giorno e notte per ripristinare la rete elettrica ma importantissimo è anche l’aiuto dei volontari impegnati nel soccorrere le tante famiglie rimaste isolate.

Mentre la natura si riposa, uomini e donne lavorano senza sosta per risolvere questa situazione di emergenza e portare sollievo a questa comunità, nella speranza di ritrovare anche la 70 enne e di riunirà ai suoi amici pelosi.