Quello che fa un cucciolo innamorato del suo bambino umano lascia tutti senza fiato-VIDEO

Un gesto di tenerezza che ha lasciato tutti senza fiato: il video del cane che si prende cura del bambino è ormai diventato virale.

Alle volte ci si meraviglia di come un amico a quattro zampe si dimostri così ‘umano’ nei confronti di un membro della sua famiglia, soprattutto quando si tratta del piccolo di casa. E il video ormai divenuto popolare su IG è un’ulteriore conferma: il cane che si prende cura del bambino mentre dorme tocca davvero il cuore proprio per il gesto di tenerezza compiuto dall’animale. Di sicuro questo bambino è fortunato perché ha trovato davvero un grande amico a quattro zampe.

Cane si prende cura del bambino mentre dorme: ‘Tranquillo, ci sono qua io’

Pare che i cani possano parlarci e, sebbene non riescano a farlo a parole, di sicuro riescono a farcelo capire attraverso dei gesti molto espliciti, come quello del cane che coccola il suo piccolo padroncino che sembra caduto in un sonno profondo. Infatti il piccolo umano non sembra accorgersi delle cure e delle attenzioni che il suo amico a quattro zampe gli riserva: non solo lo accarezza con una zampa ma si preoccupa anche che possa prendere freddo.

E allora cosa decide di fare? Probabilmente ‘copia’ o imita un gesto che avrà visto fare alla mamma o ad altri in casa, ovvero quello di rimboccargli una copertina per farlo dormire ancora meglio: coi denti ne afferra una e la usa per coprire delicatamente il corpo del piccolo addormentato. Di sicuro l’autore di questo video, ormai divenuto virale su IG, è rimasto senza parole nel vedere di quanta tenerezza fosse capace questo piccolo Fido.

Cane si prende cura del bambino mentre dorme: è davvero meglio degli umani?

Dopo essersi assicurato che il piccolo umano non prendesse freddo, gli si avvicina guardandolo quasi incantato: questo Fido è davvero innamorato del suo padroncino e si fida ciecamente tanto da riuscire ad addormentarsi accanto a lui.

Numerosi sono i commenti che sottolineano il gesto di tenerezza del cagnolino, che pare quasi imitare un comportamento molto umano, tanto che alcuni si chiedono se non fosse addirittura meglio.

Scoppia la polemica: molti sostengono che sia così mentre altri non vogliono che si paragonino le due categorie, perché troppo differenti. Di certo il gesto di cui si è spontaneamente reso protagonista questo tenerissimo pelosetto lo ha reso il baby sitter che tutti i bambini (e non solo) vorrebbero avere. Il video è ovviamente divenuto virale in breve tempo proprio perché dimostra quanto a volte i nostri amici a quattro zampe riescano a sorprenderci con gesti di cui alcuni umani spesso non sono capaci.