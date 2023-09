quello che fa il suo gatto è inaspettato

L’inaspettato comportamento del gatto mentre la sua umana fa il bagno: il quattro zampe segue la proprietaria per bere l’acqua dalla doccia.

I gatti, come si sa, sono animali molto particolari. Le loro personalità assumono sfaccettature diverse e, a seconda del modo in cui si sentono in un determinato momento, possono scegliere di ignorare completamente i propri umani oppure seguirli ovunque in giro per la casa, pedinandoli e non lasciandoli soli neanche quando si allontanano per andare in bagno. Questo è esattamente ciò che accade a una ragazza, Courtney O’Brien, la quale non riesce a concedersi neanche una doccia senza che il suo felino domestico la interrompa. Il suo micetto, infatti, non accetta di attendere neanche un minuto per soddisfare le proprie esigenze, tanto da essere arrivato a interrompere addirittura la doccia della proprietaria pur di dissetarsi.

Il gatto la segue in bagno ogni volta: il divertente video del micio che beve l’acqua dalla doccia

Il modo incredibile pensato dal gattino dal manto arancione di nome Ivan per raggiungere l’acqua e bere è stato ripreso in un video condiviso sul profilo Instagram della sua umana, all’account social @c9ify Courtney.

I gatti sono animali davvero particolari: spesso, anche se hanno ciotoline piene di acqua e cibo, tendono a volersi procurare da mangiare e da bere in altri modi. Dal filmato condiviso su Instagram, è possibile vedere come il gatto dal manto arancione tigrato di nome Ivan si sia rifiutato di dissetarsi dalla sua ciotolina riempita di acqua fresca, preferendo l’acqua che usciva dal microfono della doccia. Il problema, però, è che ogni volta il felino decide di bere solo quando la sua umana si sta facendo la doccia.

La ragazza che vive insieme al micio, Courtney O’Brien, ha filmato il momento in cui il suo quattro zampe, tranquillamente seduto ai suoi piedi nella vasca beve l’acqua che esce dal microfono della doccia. Il video, condiviso sui social, ha ricevuto migliaia di visualizzazioni e di commenti divertiti da parte degli utenti del web. Courtney ha raccontato in un’intervista rilasciata a Newsweek di aver adottato nove anni fa Ivan e la sorella, di nome Evi, in un rifugio di Dallas (in Texas), dove viveva prima di trasferirsi a Los Angeles.

Con queste parole la giovane ha parlato in un’intervista del suo gatto Ivan: «Si comporta costantemente male. Ivan è intelligente, malizioso e determinato: è sempre alla ricerca di nuovi modi per sfidarmi e io, quasi scherzando, mi riferisco a lui come al mio più grande maestro spirituale perché richiede così tanta attenzione e pazienza». La ragazza prosegue raccontando che «Ogni volta che apro un rubinetto dell’acqua è una battaglia per arrivare al mio turno. La stessa cosa accade quando faccio la doccia». Courtney ritiene che i gatti dal manto arancione abbiano una personalità unica: «Lo credo in base alla mia esperienza con Ivan! È nato con una grande personalità ed è ben noto tra la mia famiglia, gli amici e chiunque abbia mai partecipato a una chiamata Zoom mentre lavoravo da casa».

Nonostante il temperamento del suo quattro zampe, Courtney adora trascorrere le giornate insieme a Ivan e accetta di buon grado anche le interruzioni durante la doccia. Così racconta a Newsweek: «Evi e Ivan sono stati con me per la maggior parte dei miei venti e trent’anni – attraverso varie relazioni, separazioni, città, appartamenti e lavori – e sono stati una presenza costante di amore e follia. Sono un’utile dose di prospettiva, che mi ricorda che alcune cose non devono sembrare così serie e che soprattutto non dovrei prendermi troppo sul serio perché alla fine della giornata non arrivo comunque al comando – Ivan invece sì».

Spesso si ritiene comunemente che i felini non siano amanti dell’acqua. In realtà non sempre è così. A seconda della personalità di ciascun gatto, ognuno tenderà a prediligere o meno il contatto con l’acqua e sarà di conseguenza più o meno semplice convincere il micio a fare il bagno quando sarà necessario. Per il micio dal manto arancione protagonista del web, però, è sufficiente che la sua umana si faccia la doccia perché si convinca anche lui a bagnarsi. (di Elisabetta Guglielmi)