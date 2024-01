quello che fa è incredibile

Un gatto non gradisce la visita dal veterinario e si vendica su di lui facendo una cosa incredibile, la confessione della sua mamma umana.

Sappiamo tutti molto bene che i gatti non amano essere visitati, toccati e fare quello che vogliamo noi quando lo vogliamo noi. Figuriamoci se devono andare dal veterinario per una visita di routine o per qualcosa di più invasivo. Un gatto è diventato famoso sui social per essersi ribellato a questo e aver fatto qualcosa all’esperto che l’ha visitato, come per vendicarsi e fargli un dispetto. A volte gli animali si rendono protagonisti di momenti davvero particolari e questo è uno di quei momenti. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

Il gatto si vendica del veterinario: cosa ha fatto

La mamma umana di Hacker, il gatto protagonista di questo articolo e di questa storia, ha raccontato che cosa è successo e lo ha fatto dal suo profilo di TikTok. Siamo al 27 dicembre e Meg ha portato il suo bellissimo gatto rosso ad un controllo dal veterinario.

Si sa che i controlli devono essere regolari, anche solo per una semplice occhiata. A maggior ragione bisogna andare dal veterinario ogni volta che si nota un sintomo strano nel micio o nel nostro animale domestico. Seguendo questa logica molto responsabile Meg si è recata dall’esperto con Hacker, ma è successo qualcosa di particolare.

Nel video caricato sui social si può vedere Hacker appena tornato a casa dalla clinica veterinaria. Lo si può capire solo guardando la sua espressione, molto contrariata.

Infatti, si è rifugiato subito sul suo tiragraffi, non volendo più scendere, guardando in basso in un primo momento e poi rivolgendo alla sua mamma umana uno sguardo davvero eloquente. Le orecchie sono alte, lo sguardo intenso e penetrante, il pelo arruffato, insomma, è evidente che Hacker sia molto arrabbiato.

Lo si capisce dal linguaggio del suo corpo. Per spiegare meglio che cosa è successo, Meg ha scritto qualcosa sul video: “Someone jumped on the computer at the vet and deleted everything“. La scritta è in inglese, quindi, traduciamo in italiano: “Qualcuno è saltato sul computer del veterinario e ha cancellato tutto”.

Insomma, dopo il controllo, Hacker, profondamente offeso, ha cercato di liberarsi, di fuggire e di vendicarsi. Saltando sulla tastiera del pc ha premuto qualche tasto e ha fatto in modo di cancellare tutti i dati presenti nel documento aperto in quel momento.

Il video in pochissimo tempo ha raccolto moltissime visualizzazioni e oltre 700 commenti. Sotto la didascalia che riporta Meg “not saying who, but SOMEONE” (Non ho detto chi, ma QUALCUNO) in tanti hanno espresso il loro divertimento.

@thecheesepuffs not saying who, but SOMEONE #catsoftiktok #cats #orangecat #lifewithcats #gingercats ♬ Maxwell the Cat Theme – Catbycat

Tanti sono stati al gioco e hanno inventato dei dialoghi come se provenissero da Hacker stesso. Molti hanno inviato risate e cuoricini per la vicenda, molto singolare ma che tutti possono aspettarsi da un gatto dal momento che ha fama di essere un animale molto permaloso e vendicativo.

Nonostante le difficoltà che si possono avere nel gestire un gatto dal veterinario, ricordiamo che andare a controlli periodici è fondamentale per garantire la sua salute. Serve pazienza e determinazione, ma non bisogna mai rinunciare a questo aspetto.