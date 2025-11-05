Quelli che restano: viaggio emotivo nel lutto e nelle famiglie

Cosa rimane quando qualcuno scompare? È attorno a questa riflessione che si sviluppa “Quelli che restano”, un nuovo spettacolo teatrale di Marta Ferrarini ed Emanuela Vinci, che andrà in scena al Teatro Cometa Off il 24 e 25 novembre. La rappresentazione esplora il lutto, il senso di appartenenza, le famiglie e le mancanze, con la regia di Davide Celona e un cast che include Marta Ferrarini, Leonardo Lutrario, Luca Molinari ed Emanuela Vinci, mentre la supervisione drammaturgica è curata da Giovanni Bonacci.

La trama narra la storia di quattro amici – Nadia, Emma, Flavio e Jacopo – che si ritrovano nel parco che frequentavano da giovani, a un’ora dal funerale di Milo, il loro quinto compagno, recentemente scomparso per suicidio. Costretti a confrontarsi con le complessità emotive e le scelte da fare, i protagonisti esplorano il loro dolore e le ferite familiari, mettendo in luce verità scomode e conflitti generazionali.

Il progetto nasce dall’esperienza delle autrici di fronte alla presenza e all’assenza genitoriale, ponendosi domande su cosa significhi essere figli e sull’eredità che viene trasmessa. La struttura drammaturgica del racconto alterna momenti presenti e flashback, offrendo uno sguardo intimo sui movimenti interiori dei personaggi e sul loro legame, che assume la forma di un branco in cerca di appartenenza.

“Quelli che restano” affronta temi complessi in modo dissacrante, combinando parole, movimento e musica per creare un’esperienza emozionante. La narrazione esplora il silenzio e il vuoto lasciato da chi non c’è più, raccontando così la storia di chi rimane.