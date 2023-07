Ecco quali sono i frutti estivi da dare al gatto senza preoccuparsi di nulla perché sono frutti che può mangiare e che non gli fanno male.

Molti si chiedono se sia giusto dare al cane o al gatto la frutta e la verdura. Sono alimenti naturali, ricchi di benefici per tutti gli esseri viventi, però, presentano delle controindicazioni, soprattutto per gli animali.

Ci sono 5 frutti estivi da dare al gatto senza preoccuparsi della sua salute perché non gli fanno male e sono degli aiuto preziosi per il suo sistema immunitario. Inoltre, ricordiamoci che in estate va benissimo dare al gatto alimenti ricchi di acqua. Notoriamente i gatti bevono poco.

Con le temperature molto alte, uno snack alla frutta ci sta molto bene e dovremmo abituarli a prenderlo volentieri. Ma ecco maggiori dettagli qui di seguito nell’articolo.

5 frutti estivi da dare al gatto: quelli che può mangiare senza problemi

Vedremo non solo la frutta che fa bene alla salute di un gatto, ma quella che per lui è più appetitosa.

1. Fragole

Le fragole sono molto appetitose per i gatti, soprattutto per quelli piccoli, e se date in piccole quantità non fanno alcun male. Infatti, contengono acqua, vitamine e sali minerali, oltre a fibre preziose per l’organismo felino. Contengono enzimi utili alla pulizia dei denti.

Attenzione, però, a rispettare le quantità suggerite da un veterinario. Un gatto può mangiarne poche perché sono molto zuccherate, quindi non sono indicate in caso di diabete, e potrebbe verificarsi un’allergia proprio come per le persone. Provate prima con un piccolo pezzettino e controllate se va tutto bene.

2. Mele

Un altro frutto ideale per l’estate che il gatto ama particolarmente è la mela. Questo è ricco di acqua ed è molto croccante, quindi, il micio può divertirsi molto a mangiarla. I benefici sono molto: può idratarsi, liberarsi dalle tossine, fare più pipì e migliorare la funzione renale. Contiene pochi zuccheri e fa bene alle sue ossa grazie alle quantità di vitamine e sali minerali.

Le controindicazioni, però, ci sono. Per il gatto non va bene la buccia della mela e non vanno bene nemmeno i semini. Quindi, bisogna assolutamente toglierli. Attenzione, inoltre, alle quantità, un po’ fa bene, troppo fa male, come per tutti gli alimenti.

3. Pesche e albicocche

Se il gatto non è allergico, potete dare un po’ di polpa di pesca e albicocca come snack pomeridiano o mattutino. È fresca, ricca di nutrienti, di acqua e di fibre. Non dare mai la buccia e il nocciolo, però. Il nocciolo contiene cianuro ed è velenoso, mentre la buccia potrebbe contenere pesticidi.

4. Melone

Senza buccia e senza semi, anche il melone è uno dei frutti che più incuriosiscono e piacciono ad un gatto. Meglio approfittare di questo per darne un po’ al micio, senza esagerare e integrandolo nella sua dieta abituale. È una buona fonte di potassio, oltre che di vitamine e acqua ed è ideale per mantenere il micio idratato in estate.

5. Anguria

La stessa cosa vale per l’anguria. Questa possiede un grande quantità di magnesio e potassio, oltre che vitamine, fibre e il 90% di acqua. Non c’è miglior frutto da poter dare in estate ai cani e ai gatti per dissetarli e rinfrescarli. L’anguria può aiutare a favorire la digestione negli animali sempre se data in piccole quantità senza buccia e senza semi.