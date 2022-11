quelli che possono prendere peso

Proprio come noi esseri umani anche i nostri amici pelosi possono aumentare di peso. Vediamo quali sono le razze dei cani a rischio obesità.

I cani quando sono morbidi e rotondi possono essere davvero adorabili, tuttavia il sovrappeso è una patologia da non sottovalutare in quanto può compromettere la salute di Fido.

Sebbene tutti i nostri amici a quattro zampe possono presentare un peso abbastanza elevato, ci sono alcune razze di cani che sono più a rischio obesità, vediamo insieme quali.

Razze di cani a rischio di obesità: ecco quali sono

E’ risaputo che i nostri amici a quattro zampe amano mangiare. Tuttavia a causa della sterilizzazione e della vita poco attiva possono facilmente prendere peso.

L’obesità nel cane è una patologia molto grave che non bisogna sottovalutare, in quanto può causare altri problemi di salute nei nostri amici pelosi.

Sebbene il motivo principale del sovrappeso del nostro cane sia la sovralimentazione, uno studio del Royal Veterinary College del Regno Unito ha scoperto, studiando il patrimonio genetico di alcune razze di cani, che alcuni di essi hanno più probabilità di soffrire di obesità. Eccone alcune qui di seguito.

Carlino

Il Carlino è una razza di cane che ama molto mangiare, ciò può portare non solo Fido ad ingrassare ma anche ad avere problemi respiratori a causa dell’aumento di peso, in quanto presenta una corporatura piccola. Per questo motivo è importante tenere sotto controllo l’alimentazione di tale razza.

Beagle

Il Beagle, proprio come il Carlino ama mangiare, anche se predilige leccornie e bocconcini. Tuttavia è un cane molto attivo se vive all’esterno, e ciò potrebbe non dare problemi di peso.

Ma vivendo in casa può effettuare una vita più sedentaria e questo tenore di vita aggiunto alla sovralimentazione può portare il cane ad aumentare di peso. Per questo motivo bisogna fare attenzione alla sua alimentazione e alla sua attività fisica.

Cocker spaniel

Il Cocker spaniel ha il carattere come il Beagle, ama giocare ed essere molto attivo. Tuttavia la sovralimentazione può causare obesità in questa razza di cane.

Facendo attenzione alle porzioni di cibo da dare al Cocker spaniel e facendo svolgere le normali attività fisiche al nostro amico peloso potremmo evitare che Fido prenda peso.

Labrador

Sebbene il Labrador ami molto giocare ed essere attivo, a causa del suo amore verso il cibo e verso le leccornie, può facilmente soffrire di obesità. Per evitare ciò è importante fare attenzione alla sua alimentazione e soprattutto diminuire gli snack occasionali.

Cosa dare da mangiare al Labrador: l’alimentazione corretta

Rottweiler

Il Rottweiler oltre ad essere un amante del cibo, caratteristica principale dei cani che sono a rischio di obesità, può facilmente soffrire di torsione gastrica e tiroide, due patologie che possono causare un aumento di peso nel cane. Per evitare ciò è importante fare attenzione all’alimentazione del Rottweiler basandosi sul suo stile di vita e soprattutto sull’età.

Boxer

Il Boxer è un cane molto affettuoso, tuttavia proprio come il Rottweiler, può presentare alcune patologie che possono condizionare il suo peso, come l’ipotiroidismo. Anche in questo caso è molto importante fare attenzione alla dieta del cane.

Cosa dare da mangiare al Boxer: alimentazione ideale

Altre razze a rischio di obesità

Alle razze di cani descritte precedentemente bisogna aggiungere anche le seguenti, le quali hanno maggiori probabilità di soffrire di obesità, esse sono:

Mentre le razze con meno probabilità di soffrire di obesità sono: Pastore Tedesco, Yorkshire terrier e Shi Tzu.