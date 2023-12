Ci sono dei giochi per cani che non dovrebbero mai mancare se hai un pelosetto a casa ed ecco quali sono secondo gli esperti.

Un aspetto fondamentale da rispettare quando si vive con un cane è giocare. Moltissime persone lo sottovalutano e trattano il proprio cane come fosse un adulto, vedendo il gioco come una banalità.

Non è così, far giocare il cane è importante per far sfogare la sua energia e per tenerlo allenato anche mentalmente. Ma quali sono i giochi per cani più utili? Cercheremo di darvi qualche consiglio con questo articolo.

Trascorrere un po’ di tempo durante la giornata per giocare con il nostro amico a quattro zampe è decisivo per la sua salute mentale e per tenere a bada la sua aggressività, componente che fa parte della sua natura.

Giochi per cani: quelli che non dovrebbero mai mancare

Gli esperti ci parlano spesso dell’importanza del gioco con il proprio cane. Servono anche pochi minuti al giorno, ma i benefici sono molteplici. Abbiamo già accennato al fatto di permettergli di sfogarsi in modo tale da placare la sua energia e la sua aggressività quando è in casa. Inoltre, per lui è uno stimolo mentale importantissimo.

Non solo, ma condividere questo tempo permette a cane e persona di rafforzare il legame. Anche questo aspetto è fondamentale per una buona convivenza.

È vero che per giocare con il proprio fedele amico a quattro zampe si potrebbe usare qualsiasi cosa. Quando, però, ci rechiamo nel negozio di animali, magari per comprargli da mangiare, veniamo rapiti dalla sezione dedicata ai giochi.

Si potrebbe commettere l’errore di prendere ogni volta un gioco diverso, darlo al cane senza interessarsi. Oppure, prendere un paio di giochi che al cane non piacciono. Allora, vediamo quali sono i giochi adatti a lui così da poter fare la scelta giusta. Il dog trainer @antoniodogtrainer ce lo ha spiegato su Tik Tok.

Corda

Non sono molti quelli che decidono di prendere la corda, ma questa è perfetta come gioco e come intrattenimento per il cane.

Infatti, lui la può prendere, tenere e strattonare con i denti mentre il padrone la tiene dall’altra parte. In questo modo il cane si divertirà tantissimo. Non solo, ma anche la corda è un gioco che può essere lanciato e riportato in continuazione. D’altronde è realizzato apposta per entrambe le funzioni.

Palline

Un gioco che non dovrebbe mai mancare è la classica pallina o più di una. Ha la forma perfetta per essere presa in bocca dal cane, meglio quindi quelle da tennis, e lanciargliela vuol dire stimolarlo nella corsa. Farà esercizio fisico e mentale in quanto dovrà riportarla al padrone, lasciarla e stare attento al prossimo lancio.

Puller

Il puller è un gioco innovativo composto da un cerchio di un materiale particolare. Questo permette al cane di affondare i suoi denti ed è molto utile per la masticazione. Non solo, può anche eliminare placca e tartaro, elementi molto fastidiosi che possono portare a gravi disturbi. Anche questo, tuttavia, si può usare come gioco da riporto.