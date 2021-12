Quelli che il calcio chiude i battenti, è ufficiale.

Dopo 29 anni di programmazione no stop, domani – 2 dicembre – Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran saluteranno per sempre il pubblico della trasmissione.

Debuttato nel 1993 con Fabio Fazio, nel corso di questi decenni Quelli che il calcio è stato portato al successo da Simona Ventura che lo ha condotto per ben dieci edizioni quando era al massimo del suo splendore (fra Festival di Sanremo e L’Isola dei Famosi). Nel 2011-2013 Rai2 ha provato a cambiare un po’ il racconto affidandolo a Victoria Cabello, che ha poi lasciato spazio a Nicola Savino. Dal 2017, infine, è stato dato al trio composto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Ad annunciarne la sospensione è stato il portale TvBlog che ha così scritto:

“Avventura conclusa. Quella del 2 dicembre sarà l’ultima puntata di Quelli che. Il programma, costola di Quelli che il calcio, inizialmente collocato al lunedì col titolo Quelli che il lunedì e successivamente spostato al giovedì con l’eliminazione del giorno di riferimento, ha pagato i bassissimi ascolti e una impostazione sul fronte dei contenuti decisamente confusionaria. In un primo momento i saluti ci sarebbero dovuti essere il 9 dicembre, con una parziale garanzia di ritorno nel 2022, almeno per un ultimo test. Poi però qualcosa è cambiato e Viale Mazzini ha deciso per lo stop definitivo”.