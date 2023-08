Quella di Eugenio e Michelangelo, vent’anni, è una storia di un amore giovane ch…

Quella di Eugenio e Michelangelo, vent’anni, è una storia di un amore giovane che è poi la storia di tutti gli amori giovani, colti nell’esatto momento in cui tentano di calarsi nel mondo reale e lottano per resistere alle chiamate urgenti della vita adulta. È una storia raccontata dai due punti di vista – quello di Eugenio, laurea in medicina, ambizioso e razionale; quello di Michelangelo, goffo e contemplativo, dedito alla scrittura – persone complementari che si miscelano alla perfezione e cercano di ritrovarsi sempre fra città diverse e infiniti voli aerei. ✈️ “Polveri sottili” di Gianluca Nativo vi aspetta in libreria da domani!