Quel '…tacci… tua' di Berrettini a Sinner, ecco cosa è successo – Video

“La prima volta che hai incontrato Matteo Berrettini? Non mi ricordo niente… La prima volta che l’ho visto giocare? Forse era a Roma nelle pre-qualifiche. Che parere ho su Matteo? Dirò le bugie…Se siamo stati a cena insieme? Non ricordo…”. Così lo smemorato Jannik Sinner sul palco dei Supertennis Awards in una intervista doppia di Max Giusti con Matteo Berrettini. “Vi siete incontrati una sola volta, chi ha vinto? Chiede Max Giusti, e Sinner ridendo risponde: “Questo me lo ricordo…”, suscitando uno spontaneo ‘..tacci tua…”, di Matteo Berrettini e l’ilarità del pubblico in sala. Per la cronaca, il derby è andato in scena a Toronto e Sinner ha avuto la meglio in 2 set. Il 22enne altoatesino alla fine ha vinto il torneo.