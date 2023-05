Quel Pazzo Venerdì, il sequel con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan è in lavorazione

Non solo il sequel di Mean Girls, nei mesi scorsi si è parlato anche di un secondo capitolo di Quel pazzo Venerdì. Jamie Lee Curtis a marzo l’ha dato quasi per certo: “Accadrà, ne sono sicura. Al momento non posso dire che ci sia qualcosa di ufficiale in sviluppo, ma state certi che il sequel verrà realizzato“.

Si è espressa favorevolmente anche Lindsay Lohan in un’intervista rilasciata al Times: “Certo che mi farebbe piacere. Jamie ed io siamo entrambe aperti a questo progetto. Siamo pronte a fare qualcosa che la gente adorerà“.

A distanza di qualche mese dalle dichiarazioni delle due attrici, The Hollywood Reporter ha rivelato che la Disney è già al lavoro sul sequel di Quel Pazzo Venerdì.

🚨 ‘Freaky Friday’ sequel with Jamie Lee Curtis and Lindsay Lohan returning is officially in the works. pic.twitter.com/Ro6bsIraRr — Pop Base (@PopBase) May 11, 2023

Quel Pazzo Venerdì, il sequel è in lavorazione.