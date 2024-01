«Quel giornalista il mestiere lo conosceva, Carlo lo rispettava più di molti giu…

«Quel giornalista il mestiere lo conosceva, Carlo lo rispettava più di molti giudici e pubblici ministeri. “I carabinieri i dettagli non li dicono.” Era seduto su una poltroncina girevole, accanto a un paio di presentatori di serie C e la bellona di turno, sembrava a suo agio. “Non vi dicono per esempio un dettaglio fondamentale. L’arma utilizzata. Ora la balistica si esprimerà, ma mi gioco lo stipendio che si tratta di una 9 millimetri. Mettete insieme i dettagli e piano piano la verità uscirà fuori.” Cappai spense il televisore, si alzò portando il vassoio in cucina. E anche se fosse?, si chiese.

La verità è mai servita a qualcuno?» Mancano 2 giorni all’uscita di “Tutti i particolari in cronaca” e non vediamo l’ora 💛