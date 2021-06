Non sono stati gli hacker, non è stato Anonymous, non è stato l’ex presidente Trump, che pure di molti dei siti colpiti non era amico: si sa che cos’è che l’altro giorno ha buttato giù mezza Internet, ma non si sa chi è. Meglio: si sa, ma non si può dire.

Fastly, la compagnia che gestisce la Cdn cui si appoggiano i siti rimasti a lungo inaccessibili (che cosa sono le Cdn lo abbiamo spiegato qui), ha chiarito online che uno ciente, di cui non ha ovviamente svelato l’identità, avrebbe innescato tutto “modificando uno dei suoi parametri di configurazione”. Ha chiarito che la colpa non è sua. Anche se in realtà la colpa è sua.

Perché? Perché non solo il non meglio precisato cliente era autorizzato a fare l’intervento che ha fatto, ma anche avrebbe così risvegliato un bug presente nei sistemi di Fastly già dallo scorso maggio. Di cui però nessuno si era accorto.

Secondo quanto riferito, i problemi sono iniziati alle 11.47 italiane, quando il bug ha mandato in tilt l’85% della Cdn gestita da Fastly; la situazione è migliorata intorno alle 13 ed è tornata alla completa normalità alle 14.44. Successivamente, alle 19.25 italiane, sono incominciate le operazioni per eliminare il bug che ha provocato tutto. Dopo essere stato a sua volta provocato, s’intende.

L’allarme

Comunque, il punto qui non è la colpa: il punto è che bastato un clic di chissà chi, fatto da chissà dove, per devastare la Rete per quasi 3 ore. E chissà come si sente, quel chissà chi: perché noi non lo sappiamo chi è, ma lui lo sa eccome, di essere lui.