QUEI MALEDITTI CORVI al #1 nelle classifiche UK

Debutto alla numero uno nella Official UK Albums Chart per i THOSE DAMN CROWS con il loro nuovo album “God Shaped Hole”, segnando la prima volta in vetta per la band dopo anni di lavoro e impegno. Questo traguardo è reso possibile anche grazie a eventi in-store in tutta la Gran Bretagna, che hanno favoriti i contatti con i fan. I precedenti album della band, come Point Of No Return (No.14, 2020) e Inhale/Exhale (No.3, 2023), hanno contribuito a consolidare la loro presenza nella scena rock inglese.

In un’altra settimana ricca di novità, gli Oasis tornano in cima con la raccolta Time Flies… 1994-2009, che risale di 14 posti grazie alla sua edizione in 4LP, occupando la posizione No.3. La loro eredità continua a mantenere viva l’attenzione sul loro catalogo. Inoltre, Bon Iver debutta al No.4 con il loro nuovo album SABLE, fABLE, segnando il terzo album nella Top 10 dopo le precedenti uscite che avevano avuto un buon riscontro.

Per quanto riguarda i singoli, Alex Warren si conferma alla numero uno con il suo brano Ordinary, il quale diventa il singolo con la permanenza più lunga al primo posto della Official UK Singles Chart nel 2025. La canzone ha raggiunto cinque settimane consecutive in vetta, mentre Messy di Lola Young scende dopo quattro settimane in cima. WizTheMc e bees & honey salgono al numero 6 con Show Me Love, mentre l’emergente Ravyn Lenae entra nella Top 10 con Love Me Not al numero 10. Infine, ME AND THE DOG di SAM FENDER si piazza al primo posto nella classifica dei vinili e formati fisici della settimana.