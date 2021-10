“Gli affreschi di Poggio alla Malva tornino a casa”. In un appello pubblico Sinistra di Carmignano chiede alla famiglia Bargellini di restituire alla cittadina in provincia di Prato la serie di affreschi che negli anni Cinquanta Piero Bargellini aveva fatto staccare dalla Chiesa di Santo Stefano alle Busche per restaurarli e conservarli.

“Il Comune di Carmignano, già ricco di testimonianze del passato e di luoghi d’arte, ha anche un tesoro nascosto e in un certo senso sottratto” fa sapere il gruppo di cittadini che si occupa di storia locale, facendo riferimento al ciclo di affreschi che impreziosivano le pareti della chiesa abbandonata di Poggio alla Malva, sostituita nel ‘700 dalla chiesa di Santo Stefano alle Busche….