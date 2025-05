QUEENS OF THE STONE AGE: ‘Alive In The Catacombs’ Film

Il 5 giugno segnerà un momento storico per i Queens of the Stone Age con l’uscita di “Alive in the Catacombs”, un film-concerto girato nelle Catacombe di Parigi. Questa esibizione intima, registrata nel luglio 2024 in un ambiente suggestivo e carico di storia, vede la band reinterpretare il proprio repertorio in una forma essenziale.

Joshua Homme, fascinato da questo luogo misterioso, ha inseguito per vent’anni l’idea di esibirsi lì, ottenendo solo ora un raro permesso ufficiale. Homme ha dichiarato che l’essenzialità dello spazio ha influenzato profondamente la musica e il modo di esibirsi, evidenziando come il contesto imponga una riduzione a ciò che è veramente fondamentale.

Il film, diretto da Thomas Rames e prodotto da La Blogothèque, presenta i QOTSA senza sovraincisioni e con un’interpretazione totalmente acustica. L’uso di archi, catene e strumenti semplici, insieme all’atmosfera unica del luogo, rende la performance un rito musicale che esplora temi come il tempo e la morte.

“Alive in the Catacombs” sarà disponibile su qotsa.com dal 5 giugno, con accesso a contenuti esclusivi per chi prenota entro il 7. È prevista anche l’uscita di una versione audio nelle settimane successive.

Inoltre, i Queens of the Stone Age si esibiranno in due concerti in Italia: il 15 luglio al Pistoia Blues Festival e il 16 luglio all’AMA Music Festival di Romano D’Ezzelino (VI).

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.newsic.it