Secondo un recente studio di Viberate, i Queen sono stati il gruppo rock più ascoltato del 2021. Ecco i dati.

I Queen, nonostante non siano attualmente in tour e Freddy non sia con noi, è stato comunque il gruppo rock più ascoltato alla radio nel 2021. In tutti i generi musicali, i Queen si sono classificati al 4° posto dietro Ed Sheeran, Dua Lipa e The Weeknd. Su 24.000 stazioni radio in circa 150 paesi diversi, la musica pop è stata quella più votata, totalizzando circa 141 milioni di riproduzioni.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

I Queen sono la band più suonata in radio al mondo

I Queen sono la band più ascoltata in radio nel 2021. In un nuovo ampio studio, la band ha accumulato 2,9 milioni di passaggi radiofonici solo l’anno scorso. Secondo i dati di Viberate, questo numero è stato sufficiente affinché il gruppo si classificasse al quarto posto tra tutti gli artisti in airplay mondiale. I tre artisti che li hanno battuti sono stati The Weeknd (3 milioni), Dua Lipa (4,2 milioni) e Ed Sheeran (4,3 milioni). Il video di Radio Ga Ga:

Alle calcagna dei Queen c’erano i Maroon 5, che – per coincidenza – sono arrivati ​​​​quinti con 2,8 milioni di passaggi radiofonici nel 2021. La band – capitanata, un tempo, dal leggendario Freddie Mercury – ha sbancato anche nelle classifiche rock di fine anno di Billboard per il 2021, arrivando nella top ten di una serie di classifiche tra cui Top Rock Albums Artists e arrivando persino alla posizione numero uno nella classifica Top Rock Albums per la loro compilation Greatest Hits.

Lo studio di Viberate: i dettagli

La ricerca dell’azienda ha incluso 50 milioni di tracce e video, a cui sono stati aggiunti 500 festival. Ecco cosa viene detto nel rapporto di Viberate: “Abbiamo elaborato i numeri annuali dietro ogni canale di musica e social media rilevante, da Spotify a Beatport e TikTok e abbiamo tratto conclusioni sulle tendenze e sui mercati dell’industria musicale nel 2022“.

I Queen sono risultati essere il gruppo più ascoltato del 2021, dopo una disamina di oltre 24.000 stazioni radio in 150 paesi. È emerso, inoltre, che il rock è diventato il secondo genere più apprezzato con 79,7 milioni di riproduzioni, rispetto ai 141 milioni di riproduzioni della musica pop.

“Gli artisti che hanno fatto meglio nel 2021 si sono presi più cura nel coltivare il loro pubblico”, ha affermato Viberate. “La creazione di approcci speciali e fanfirst, sia sotto forma di promozione, merchandising, accesso speciale o qualcos’altro, guiderà il successo di un artista“. Lo studio afferma anche che il rock ha goduto di una recente rinascita, grazie ad artisti come Machine Gun Kelly e Olivia Rodrigo. Mentre i Maneskin sono stati definiti come “punk rock che fa scalpore su TikTok”.