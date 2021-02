Adam Lambert ha provato a registrare un pezzo con i Queen, ma sembra che le cose non siano finite nel modo migliore.

I Queen non hanno mai escluso di registrare nuova musica con Adam Lambert e, pare, ci hanno provato di recente. In una nuova intervista a Classic Rock, Brian May e Roger Taylor hanno parlato del progetto. Il batterista ha dichiarato: "Abbiamo registrato una canzone che non abbiamo più completato, non ricordo nemmeno il titolo, anzi penso che non lo abbiamo ancora deciso".

Queen, la registrazione del nuovo pezzo con Adam Lambert

Il chitarrista dei Queen – Brian May – e il batterista, Roger Taylor, hanno rivelato di aver provato a registrare una nuova canzone con l’attuale cantante, Adam Lambert, ma alla fine hanno deciso di non pubblicare la traccia.

Brian May, Rami Malek e Roger Taylor

Durante una intervista recente con Classic Rock, i due artisti, infatti, hanno parlato di questo progetto. Ecco cosa ha Taylor: “Abbiamo registrato una canzone che non abbiamo più completato, non ricordo nemmeno il titolo, anzi penso che non lo abbiamo ancora deciso“. Il chitarrista aggiunge: “Era una canzone che ci è stata data da un amico e che abbiamo provato ad adattare. Aveva tutte le caratteristiche di una grande canzone ma non siamo riusciti a venirne a capo. Non siamo riusciti a tirarla fuori“.

Le sessioni di registrazione del nuovo brano

Secondo quanto riferito, le sessioni di registrazione della canzone, ancora incompiuta. si sono svolte a Nashville durante il tour statunitense dei Queen + Adam Lambert, presumibilmente nel 2019. Anche se l’intento di creare nuova musica ha fatto cilecca, sembra che i Queen non abbiano rinunciato all’idea di portare alla luce nuovo materiale col cantante.

Questa non è la prima volta che la band riflette sul fatto di registrare con Lambert. Nel 2016, Taylor ha rivelato che sarebbe stato propenso a creare nuova musica con il cantante, a condizione che il momento fosse quello giusto. “Se facciamo qualcosa in futuro, vorrei che fosse qualcosa di nuovo“, ha spiegato il batterista.

Tuttavia, tre anni dopo, lo stesso Lambert pare abbia gettato acqua sul fuoco, spegnendo gli intenti iniziali. “La gente chiede sempre se vogliamo registrare insieme“, ha ammesso l’ex secondo classificato di American Idol. “Non sono sicuro che abbia senso, anche perché non rappresenterebbe i Queen, perché per me Queen significa Freddie“. La band è stata recentemente costretta a posticipare le date del tour nel Regno Unito e in Europa del 2021 a causa della pandemia di COVID-19 in corso. Tali esibizioni sono state posticipate al 2022. Di seguito una foto dei Queen con Adam Lambert: