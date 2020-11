Potremo cantare con Freddie Mercury, sulle note delle canzoni storiche dei Queen, che sono arrivate su TikTok.

Siate contenti, fan dei Queen: la musica del gruppo capitanato dal compianto Freddie Mercury è stata (finalmente) aggiunta ufficialmente a TikTok. Esatto, coloro che si considerano un Freddie in erba ora possono utilizzare dieci dei più grandi successi della band come parte delle loro creazioni video.

Queen, la band sbarca su TikTok: ecco le canzoni disponibili

Le canzoni dei Queen – sbarcate su TikTok – includono classici, come Bohemian Rhapsody e We Will Rock You, Don’t Stop Me Now e Under Pressure.

Freddie Mercury e Brian May dei Queen

Come se questa non fosse una notizia abbastanza sensazionale, la band ha anche creato il proprio account TikTok ufficiale, che ha già accumulato oltre 100k follower.

Il video del Live Aid:

Queen, la sfida su TikTok in omaggio a Freddie Mercury

Per celebrare questa occasione, la band ha lanciato una sfida hashtag in omaggio al defunto, grande Freddie Mercury. La challenge incoraggia gli utenti a duettare con una clip dell’iconica performance Live Aid della band sotto l’hashtag #SingWithQueen.

Sicuramente, si potranno vedere tanti fan che, seppur con buona volontà, realizzeranno delle performance che non saranno all’altezza della grandiosa voce di Freddie, ma ciò che possiamo fare è augurare buona fortuna ad ognuno di loro.

Brian May ha recentemente rivelato le sue sensazioni sul Live Aid e cosa gli abbia fatto scaturire rivedere tale performance nel film con Rami Malek. “È stato un po’strano riviverla nel film [Bohemian Rhapsody] di recente“, ha detto a Kevin O’Sullivan Show di TalkRADIO.

“L’hanno ricreata in modo incredibilmente fedele ed essere lì su quel set è stato davvero agghiacciante; ha riportato tutto indietro“, ha detto. “A quel tempo, non sapevamo cosa fosse una cosa epocale, davvero. Siamo usciti [dal palco pensando], ‘Beh, è andato abbastanza bene. Ma non ci rendevamo conto che avrebbe lasciato un segno così duraturo nell’etere. “Perché in un certo senso continua a vivere, no?“.