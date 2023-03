QUEEN HELENA Cappello Invernale Morbido Caldo Berretto con Pon Pon Paraorecchie Cappellino Berretto Donna CP01

Queen Helena è un brand che dal 2006 lascia la sua impronta nel mondo della moda delle calzature, grazie a designer eclettici, alla produzione artigianale e all’accurata selezione dei materiali.

L’azienda offre prodotti alla moda originali e dall’inconfondibile carattere metropolitano.

Oltre 10 anni d’esperienza nel mercato fashion delle calzature, borse e accessori per il mondo femminile ha reso Queen Helena un marchio curioso e irriverente in continua evoluzione. Il design delle collezioni è seducente e in linea con lo stile urbano contemporaneo.

Quali sono i tempi di consegna?

Si effettuano spedizioni in tutta l’Unione Europea dal lunedì al venerdì tramite corriere TNT/GLS, entro massimo 24h il tuo ordine verrà elaborato e spedito nelle seguenti modalità: SPEDIZIONE ITALIA 24/48 ORE SPEDIZIONE ISOLE 2/3 GIORNI SPEDIZIONE UE 3/5 GIORNI

Se il corriere non mi trova cosa succede?

Se il corriere non troverà il destinatario della consegna presso l’indirizzo di spedizione, passerà il giorno lavorativo seguente. Nel caso in cui non dovesse trovarlo neanche la seconda volta, l’ordine andrà in giacenza presso la sede del corriere più vicina. Sarà possibile concordare una terza volta la consegna del pacco contattandoci.

Qual è la politica di reso?

Il reso ed il cambio sono gratuiti! Penseremo a tutto noi, deve indicarci un giorno nella quale è disponibile per il passaggio del corriere. L’unica cosa che dovrà fare sarà riporre la scatola in un involucro (busta o carta), una volta che il pacco avrà raggiunto la nostra sede le invieremo il cambio/rimborso.

60% Viscosa 30% Lana 10% Cashmere

Lavabile solo a mano

Cappello

Lavare a mano

Non candeggiare

Non stirare

