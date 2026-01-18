Queen Forever a Asti

La leggenda di Freddie Mercury e compagni torna a far vibrare il cuore di Asti. Venerdì 6 febbraio, alle ore 21:00, il Teatro Alfieri ospiterà un appuntamento “extra stagione” imperdibile: Queen Forever, l’omaggio dei Mercury Legend alla storica band britannica.

Non si tratta di un semplice concerto tributo, ma di un vero e proprio show immersivo che combina musica live, effetti scenici spettacolari e la proiezione dei video originali, trasformando la serata in un’esperienza multisensoriale.

I protagonisti del concerto sono quattro musicisti con oltre vent’anni di esperienza internazionale, noti per la fedeltà e l’energia delle loro performance: Juri Saddi voce solista, Federico Vetrò chitarra e cori, Daniel Ghilardi batteria e cori, Christian Comizzoli basso e cori. Il gruppo vanta un curriculum di rilievo, avendo suonato in contesti prestigiosi come il Freddie Mercury Memorial Day di Montreux e la première italiana del film Bohemian Rhapsody, portando la loro musica in tutta Europa, da Vienna a Bucarest.

Il tour “Queen Forever” punta a coinvolgere il pubblico attraverso i classici che hanno fatto la storia del rock: da We Will Rock You a Bohemian Rhapsody, passando per Radio Ga Ga e The Show Must Go On. La combinazione tra l’accuratezza musicale dei Mercury Legend e l’impatto visivo dei video proiettati promette una serata di pura emozione.

I biglietti per l’evento al Teatro Alfieri sono già disponibili per l’acquisto online, con prezzi da 25 a 36 euro, e possono essere acquistati sul circuito TicketOne.