Queen Charlotte: un attore si è rotto la caviglia durante le riprese

Queen Charlotte è una delle serie del momento più viste su Netflix e per questo motivo gli attori protagonisti rilasciano a cadenza quotidiana interviste qua e là. Corey Mylchreest – che nella serie interpreta Re Giorgio – ha addirittura confessato che durante le riprese si è rotto la caviglia.

“Un incidente che ha costretto i produttori e gli sceneggiatori dello show a cambiare i piani e a modificare alcune scene” – si legge su CiakGeneration – “A rivelarlo è stato proprio Corey Mylchreest durante un’intervista rilasciata a Seventeen. Corey ha infatti rivelato che il suo easter egg preferito dello show è quello in cui il suo personaggio resta in piedi in un determinato posto specifico nella scena in cui confessa il suo amore a Charlotte”.

Il fatto è successo nel sesto episodio, quando King George è costretto da Queen Charlotte a dire che la ama.

“In quella scena, per qualche motivo, George non si muove. È seduto, poi si alza, Charlotte si avvicina a lui e, una volta alzatosi, si abbracciano“, ha fatto notare Corey Mylchreest. “C’è un piccolo barcollamento da parte mia e il motivo è che mi ero rotto la caviglia e non potevo camminare. E lo si vede quando si baciano e si abbracciano alla fine“, ha aggiunto l’attore. “Questo è il motivo per cui non cammina. Doveva camminare in quella scena e io ho dovuto rimanere fermo perché avevo un tutore e non potevo camminare affatto. Ho usato le stampelle non appena hanno gridato ‘taglia’“, ha raccontato Corey.