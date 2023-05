Queen Charlotte: la regista svela se ci sarà una seconda stagione

Queen Charlotte è la serie del momento su Netflix e la regista Shonda Rhimes ha rilasciato per questo svariate interviste. Dopo aver svelato che il paggetto Reynolds in realtà non è morto e che una scena di lui adulto è stata tagliata in fase di montaggio, ai microfoni di EW ha aggiunto che FORSE ci sarà una season two.

“Ci sono state delle richieste per una seconda stagione, i fan sono impazziti, ma non ne ho ancora parlato. Potrei continuare con Charlotte e George per sempre, ma abbiamo raccontato una storia molto specifica e conclusiva che penso sia una storia già completa su questo amore complicato e imperfetto. Ma non escludo nulla perché non lo so mai. Potremmo tornare, chissà”.

Queen Charlotte, la regista svela che fine ha fatto Reynolds https://t.co/oJEXe2NCVr #QueenCharlotte — BICCY.IT (@BITCHYFit) May 18, 2023

Lo spin off su Queen Charlotte effettivamente è molto carino e porta avanti due storie temporali: quella della Regina Carlotta da giovane e quella da adulta che abbiamo conosciuto in Bridgerton. Al momento l’unica certezza è che le riprese della terza stagione di Bridgerton sono terminate e la storia sarà incentrata su Penelope e Colin.

Molto probabilmente però le storie raccontate nello spin off che riguardano i personaggi adulti saranno portate avanti in Bridgerton, come l’arrivo dell’erede della Regina Carlotta e l’amicizia fra Lady Danbury e Lady Violet.

Charlotte e George, la vera storia nei libri di scuola

Come abbiamo potuto vedere negli ultimi episodi della stagione, infatti, la nuora della Regina Carlotta rimane incinta di una bambina (sarà la Regina Vittoria che tutti conosciamo), mentre Violet scopre che Lady Danbury ha avuto un qualche legame affettivo con suo padre quando erano giovani.

Come la storia ci ha insegnato (anche se Bridgerton si è semplicemente ispirato ai fatti realmente accaduti), Re Giorgio III – infermo mentalmente – sposato con Regina Carlotta ha lasciato il trono al primogenito, Giorgio IV. Quest’ultimo però non ha mai avuto figli, così come neanche i suoi due fratelli minori. Per questo motivo alla sua morte il trono è stato ereditato da Vittoria, unica figlia di loro fratello minore, quindi il quarto figlio di Giorgio e Carlotta.