Quattro vittime: 🍄 Alvaro Moret, autore di un bestseller che svela i segreti per diventare perfetti influencer

🍄 Lizzie Eden, parlamentare inglese che, in un memoir sconvolgente, ha narrato il suo passato di escort

🍄 Arlanda Levin, cantante svedese che non ha letto nemmeno una pagina del romanzo confezionato per lei da un ghost writer

🍄 Julien Corbusier, modello francese dipendente dal Fentanyl, ma anche poeta e idolo degli adolescenti grazie a una raccolta di versi decisamente instagrammabili

💫 Un romanzo pungente e ipnotico capace di mettere in scena, senza veli, le dinamiche e le bizzarrie del mondo editoriale.

“Scrittori al veleno” di Nicola Lecca. Da oggi in preorder, in tutte le librerie e store online dal 23 gennaio. Link per il preorder nei commenti.