Quattro Ville in Fiore 2023 a Tassullo, gara podistica il 23 aprile

Tutto pronto per la gara podistica meno competitiva della Val di Non nella provincia di Trento. L’appuntamento è per il 23 aprile con ‘Quattro Ville in Fiore’. Le Quattro Ville, sono i quattro borghi: Sanzenone, Rallo, Pavillo e Campo che insieme formano Tassullo. Una matrioska di bellezza. Borghi nei borghi. Quattro Ville in Fiore è una manifestazione aperta a tutti coloro che vogliono dare il via alla bella stagione con una giornata da trascorrere interamente all’aria aperta, gustando le migliori ricette del territorio. Due saranno i percorsi, uno da 5 e uno da 11 chilometri. Ci sarà spazio anche per la buona cucina con tre punti ristoro, dislocati nel percorso breve e 5 in quello più lungo con tanti prodotti tipici e tradizionali delle Valli.

A fine aprile, l’immenso altopiano coltivato a frutteto si trasforma in uno sconfinato giardino dai mille colori. Non c’è quindi periodo migliore dell’anno per percorre le campagne della valle seguendo antiche mulattiere e sentieri di montagna, dai quali è possibile godere di meravigliosi panorami e toccare di sfuggita romantici castelli e antiche pievi di campagna. Molto ricco è anche il programma degli intrattenimenti con la mostra storica, i gonfiabili per i bambini, le animazioni del gruppo storico-culturale Arzberg-Val di Non e il ‘vaso della fortuna’, allestito dall’Associazione Italiana Donatori Organi. Una guida sarà a disposizione dei visitatori che vorranno scoprire i 4 gioielli dell’architettura religiosa del territorio: la chiesetta di Santa Lucia a Campo, la chiesetta di San Paolo a Pavillo, la chiesetta dell’Immacolata a Sanzenone e la chiesetta di San Vigilio a Tassullo.