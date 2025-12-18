Quattro Stagioni: Doppia Prima Storica a Torino

Il tour europeo: The NEW Four Seasons arriva al Lingotto di Torino per una Doppia Prima storica. Attenzione, non è Vivaldi “rifatto” ma due cicli INEDITI di NUOVE Quattro Stagioni, dalla Cina all’Ungheria, in un’unica serata di grande musica classica, poetica, indimenticabile.
Sul palco Lü Siqing, superstar internazionale del violino e primo musicista asiatico a vincere il primo premio al Concorso “Niccolò Paganini” di Genova, ad accompagnarlo la United China–Hungary Chamber Orchestra.
Nella seconda parte il pianista ungherese Kovács Gergely vincitore di numerosi premi e ospite di prestigiose sale internazionali come la Carnegie Hall di New York.
Un evento dal respiro storico che non si ripeterà.
📍 Torino – Lingotto
📅 5 febbraio 2026 – ore 20.30
🎟️ Unica data italiana | offerta Early Bird –10% fino al 21 dicembre 2025
