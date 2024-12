Quattro Spose e il Bacio con Romina Power

Kabir Bedi è un rinomato attore indiano naturalizzato italiano, noto in particolare per aver interpretato Sandokan nella serie TV degli anni Settanta. La sua carriera vanta oltre sessanta film di Bollywood e vari progetti in TV e cinema. Sul piano personale, Kabir ha avuto quattro mogli; l’ultima, Parveen Dusanji, è con lui dal 2006. Parveen, nata nel 1976 nel Regno Unito, ha studiato Economia Politica e ha lavorato in associazioni per i diritti umani, attualmente lavora come produttrice. La loro relazione ha affrontato inizialmente il disappunto della famiglia di Parveen, a causa di una considerevole differenza d’età di 30 anni, ma si sono sposati nel 2016.

Kabir Bedi ha avuto anche tre matrimoni precedenti: il primo con Protima Bedi nel 1968, da cui sono nati i figli Pooja e Siddarth; il secondo con Susan Humphreys nel 1979, da cui nasce Adam; e infine con Nikki Vijaykar. Oltre alla sua vita amorosa, Bedi è stato oggetto di gossip per un presunto bacio con Romina Power durante una trasmissione nel 2015, un evento che ha suscitato diverse interpretazioni. Kabir ha confermato di avere rispetto per Romina e ha mantenuto vaghe le circostanze intorno a quel momento, lasciando che la verità rimanesse tra loro.

Kabir ha anche affrontato tragedie significative nella sua vita, tra cui la perdita del figlio Siddharth, scomparso prematuramente a soli 25 anni per suicidio, legato alla sua lotta contro la schizofrenia. Kabir ha descritto questa malattia come devastante, non solo per il malato ma anche per la famiglia. Ha condiviso che, nonostante i suoi sforzi per prevenire la tragedia, Siddharth ha preso una decisione irreversibile, un dolore che rimane impressa nel cuore di ogni genitore.

In sintesi, Kabir Bedi è un attore di grande rilievo, con una vita ricca di esperienze personali e professionali, e la sua storia è segnata da amori, perdite e successi che lo hanno reso un personaggio affascinante nel panorama dello spettacolo.