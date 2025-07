Quattro ritorni in Serie A: una stagione da incorniciare?

La prossima stagione di Serie A segna un curioso ritorno per quattro allenatori, tutti già conosciuti dai club che ora guidano. Massimiliano Allegri torna al Milan, Maurizio Sarri riprende la Lazio, Stefano Pioli rinnova con la Fiorentina ed Eusebio Di Francesco è nuovamente al Lecce. Queste scelte sembrano mirate a rilanciare tecnici che hanno saputo lasciare il segno nel passato.

La storia di rientri simili nei club di calcio non sempre ha portato successo. La Juventus ha vissuto un duplice caso con Marcello Lippi, che nel 1999 lasciò e ritornò vincente nel 2002 e 2003, mentre Giovanni Trapattoni, richiamato nel 1991, non portò trofei. Anche Claudio Ranieri, tornato alla Roma, ha centrato il quinto posto mettendo in risalto i risultati positivi di alcuni rientri, contrariamente a situazioni come quelle di Sacchi e Capello al Milan, terminate prematuramente.

Allegri, già campione con il Milan nel 2011, si trova ora a ricostruire una squadra che ha attraversato momenti turbolenti. Dopo un anno di inattività e il controverso licenziamento dalla Juventus, il tecnico appare determinato a cogliere una nuova opportunità. Oltre a dover gestire una rosa in evoluzione, con l’addio di giocatori chiave, Allegri deve affrontare anche le sfide interne di un club dove le recenti dinamiche dirigenziali hanno complicato la situazione.

Armatosi di una mentalità pragmatica, Allegri punta a stabilire una solida difesa, consapevole che la qualità del gioco è spesso secondaria ai risultati. Il suo incarico si preannuncia impegnativo, viste le aspettative di tifosi e dirigenti, ma il passato fornisce motivi di riflessione sulle sue potenzialità.