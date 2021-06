Nel corso della sua storia l’essere umano ha sempre cercato di migliorare la propria condizione fisica, le proprie prestazioni, le proprie capacità e contemporaneamente ha sempre cercato soluzioni per mitigare le proprie debolezze o disabilità.

Fa parte quindi dell’indole umana il tentativo di potenziare e migliorare se stessi usando le tecnologie a disposizione in un determinato periodo storico in quello che nel tempo è diventato un vero e proprio campo di ricerca internazionale che va sotto il nome di Human Augmentation e che si articola secondo quattro direttrici principali.

La prima direttrice è caratterizzata dalla futura presenza massiccia sul mercato di una nuova generazione di dispositivi, gli smart glasses. Oggi potrà sembrarci strano, ma nei prossimi anni, non appena la tecnologia sarà pronta ed arriveranno i giusti contenuti e servizi, tutti noi li useremo, esattamente come oggi usiamo i nostri smartphone.

Potremo quindi accedere a nuove tipologie di contenuti e servizi, fare visite virtuali a musei e a destinazioni turistiche, potremo avere le indicazioni stradali direttamente nel nostro campo visivo, accedere a informazioni su un’opera d’arte che stiamo guardando o le recensioni del ristorante che abbiamo di fronte, senza dover fare nient’altro che guardarlo.

Sempre più connessi al nostro corpo avremo i dispositivi appartenenti alla famiglia degli oggetti indossabili, i cosiddetti “wearable”: tra questi troveremo sempre più spesso orologi, bracciali, anelli o sensori di varia natura, sino a veri chip direttamente connessi con il nostro corpo. Saranno dispositivi in grado di raccogliere dati sulla nostra salute e parametri vitali sempre più sofisticati, per inviarli al nostro medico e per costruire un più ampio ecosistema di conoscenza composto da dati di tutta la popolazione, che potrà essere messo a disposizione di algoritmi di intelligenza artificiale in grado di trovare nuove correlazioni tra quei dati e alcune patologie e quindi dare un contributo nuovo alla ricerca medica.

Cambierà la nostra relazione con le macchine grazie all’incredibile aumento della qualità dell’interazione vocale con i nostri assistenti virtuali: oggi siamo abituati ad assistenti virtuali che comprendono poco quello che diciamo e quindi sono limitati a compiti banali e ripetitivi, ma in futuro il livello di interazione diverrà paragonabile a quello che abbiamo tra esseri umani; questo, oltre a semplificarci la vita, ci causerà un po’ di confusione e ci troveremo per educazione a ringraziare e salutare i nostri assistenti vocali.

Anche il nostro rapporto più fisico con le macchine cambierà grazie all’utilizzo sempre più “invasivo” della stampa 3d, che ci consentirà di realizzare protesi per persone amputate con processi di produzione semplificati rispetto a quello che avviene oggi. Con tecnologie simili alla stampa 3d saremo in grado di produrre tessuti biologici, organi di varia complessità e di mescolare materiale biologico con componenti meccaniche o elettroniche, con evoluzioni potenziali davvero straordinarie.

Ci aspetta quindi un percorso in cui la tecnologia potrà svolgere un ruolo fondamentale per aumentare le potenzialità dell’essere umano e in cui professionisti e aziende dovranno impegnarsi non soltanto sul fronte tecnologico, ma anche e soprattutto nell’innovare il modello stesso, individuando sempre nuovi modi per migliorare la vita delle persone.

In tutto questo straordinario percorso la tecnologia è nostra amica, sta a noi sfruttarla al meglio per costruire insieme un mondo migliore.