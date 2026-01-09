14.7 C
Roma
venerdì – 9 Gennaio 2026
Spettacolo

Quattro marocchini arrestati a Firenze per tentato omicidio

Da stranotizie
Quattro marocchini arrestati a Firenze per tentato omicidio

La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per quattro cittadini marocchini, accusati di tentato omicidio aggravato in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. L’ordinanza è stata emessa al termine di un’indagine della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica.

I fatti risalgono alla serata del 3 settembre, quando un 26enne marocchino è stato assalito da un gruppo armato di machete, sassi, caschi da moto e un tombino, nei pressi del cinema UCI di via del Cavallaccio. Nonostante la brutalità dell’attacco, il giovane ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Gli investigatori fiorentini hanno ricostruito l’esatta dinamica dell’evento grazie a una meticolosa analisi delle immagini dei circuiti di videosorveglianza cittadina. L’indagine ha rivelato che l’aggressione non sarebbe stata casuale, ma legata a motivi personali e riconducibile a una precedente lite avvenuta tra le parti coinvolte.

I quattro indagati sono stati rintracciati e trasferiti presso la casa circondariale di Sollicciano, dove restano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Articolo precedente
Addio al Nordest di Caldogno
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

Crisi Rd Congo

Fausto Lama dopo Coma_Cose

Turismo spirituale a Viterbo

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.