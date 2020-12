Quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. E’ Giulio Deangeli, 25 anni, di Este (Padova), lo straordinario studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa da record mondiale, che ieri, mercoledì 9 dicembre, ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. Si corona, così, un sogno e una carriera universitaria impeccabile – media del 30 in tutti i percorsi di studio – che il 15 dicembre lo vedrà anche ottenere il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Scuola Sant’Anna, equivalente a un master di II livello.

