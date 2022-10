Quattro gattini amanti della musica a un concerto in strada (VIDEO)

Dalla Malaysia arriva un video che mostra quattro teneri gattini, spettatori di un concerto di musica in strada.

Vi è mai capitato di non poter assistere a un concerto del vostro cantante preferito perché tutti i biglietti erano esauriti? Quando ciò accade si può rimanere molto male; ma se invece siete così fortunati da trovare i biglietti e andare al concerto, avrete più o meno la stessa espressione di gioia che hanno quattro adorabili spettatori in un video condiviso su YouTube che ha raggiunto milioni di visualizzazioni. Ci troviamo nell’isola di Pangkor, uno stato della Malaysia (comunemente indicata in italiano come Malesia), nell’Asia sudorientale. Per le movimentate strade di una città un uomo sta cercando di guadagnarsi da vivere facendo quello che gli riesce meglio: sfruttare la sua abilità nel cantare e nel suonare la chitarra. La sua melodica voce però non riesce ad attirare l’attenzione dei passanti; ma l’arrivo di quattro spettatori particolari cambia tutto.

Gli spettatori di un concerto in strada: i gattini della Malesia

Dire che la vita per i cantanti di strada non è semplice sarebbe una litote che maschera, con un certo eufemismo, la realtà. Le loro condizioni sono spesso difficili. Costretti a fare affidamento sulle loro capacità, possono solamente sperare che i passanti si fermino e retribuiscano il loro lavoro. Ma come fare a farsi notare se tutte le persone sembrano così prese dai loro pensieri e distratte dai cellulari? A volte la fortuna può essere d’aiuto, oppure potrebbero essere d’aiuto quattro gattini.

Il video della performance del musicista ha ricevuto moltissime visualizzazioni, ma per un motivo differente da quello che ci si aspetterebbe. Ad attirare l’attenzione sono stati alcuni gatti. Il filmato mostra infatti quattro micetti, di appena tre mesi di vita, avvicinarsi incuriositi al cantante di strada. I cuccioli, probabilmente, devono aver sentito la musica e devono essersi avvicinati per comprendere da dove provenisse quel suono che non avevano mai ascoltato prima. Sono poi rimasti fermi davanti al musicista, affascinati dal movimento che la sua mano compiva nel suonare le corde della chitarra.

Come spesso accade quando gli esseri umani notano qualcosa di particolare, la piccola folla è riuscita a richiamare l’attenzione dei passanti. Il pubblico in breve è aumentato: la gente ha interrotto le sue attività per avvicinarsi al musicista che era stato in grado, con la sua voce, di incantare addirittura gli animali. Forse la fiaba trecentesca del Pifferaio magico, poi raccontata nella versione definitiva dai fratelli Jacob e Wilhelm Grimm nell’Ottocento, deve avere un fondo di verità come ha dimostrato il video del cantante della Malaysia. (Elisabetta Guglielmi)