Quattro feriti, di cui due in condizioni gravi

A causa del maltempo, una torre è crollata a Villa Lampedusa, coinvolgendo la pizzeria La Braciera di Palermo. L’incidente, avvenuto nella sera di venerdì 20 dicembre, ha ferito quattro persone: tre donne che cenavano nel locale e un membro dello staff. I detriti sono stati la causa dei ferimenti delle donne, mentre il cuoco della pizzeria è stato sfiorato da un fulmine poco prima del crollo. I feriti sono stati assistiti immediatamente dai sanitari del 118 e portati negli ospedali Villa Sofia e Civico per ricevere le cure necessarie.

Il maltempo ha colpito la città di Palermo in modo intenso, causando il cedimento della torre che ha colpito direttamente l’area della pizzeria. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia per mettere in sicurezza l’area e gestire le operazioni di soccorso. La pizzeria La Braciera, nota nella zona, si è ritrovata al centro di un evento drammatico che ha sorpreso sia i commensali che il personale.

Dalla prima ricostruzione, sembra che le condizioni meteorologiche avverse abbiano giocato un ruolo determinante nel crollo. Le tre donne, che stavano trascorrendo una serata nella pizzeria, non si aspettavano di essere coinvolte in un incidente così grave. Il cuoco, che ha avuto la fortuna di non essere colpito direttamente dal fulmine, ha comunque riportato dei danni, rendendo l’incidente ancora più drammatico.

L’evento ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale, evidenziando la vulnerabilità di certe strutture in presenza di maltempo estremo. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e le condizioni meteorologiche, mentre gli inquirenti potrebbero avviare indagini per comprendere meglio la dinamica dell’incidente. La pizzeria, da sempre un punto di riferimento per gli abitanti e i turisti, dovrà affrontare le conseguenze di quanto accaduto e l’impatto sulla sua attività.

Attualmente, i dettagli precisi sull’incidente e sulle condizioni dei feriti sono ancora in fase di aggiornamento. La situazione è sotto osservazione da parte delle autorità competenti, mentre la comunità si stringe attorno alle persone coinvolte nell’incidente.