Quattro eventi autunnali per scoprire i vini del Canavese

Nel mese di settembre, il Consorzio di tutela Vini Caluso Docg, Carema e Canavese Doc organizza una serie di eventi dedicati agli appassionati e ai professionisti del settore, con un focus sui vini del Canavese, una regione del Piemonte ricca di storia. Tra le manifestazioni più importanti c’è la 91^ edizione della Festa dell’Uva di Caluso, che si svolgerà dall’11 al 16 settembre. Durante questa festa, è prevista la “Passeggiata tra i vigneti di Erbaluce”, un’opportunità per esplorare il territorio vinicolo. Inoltre, domenica 15 settembre, si terrà un banco d’assaggio intitolato “DiVino Canavese”, dove i vini locali saranno abbinati a specialità gastronomiche regionali. Nella stessa giornata si svolgerà anche la premiazione del Concorso Grappolo d’Oro, che riconoscerà i migliori produttori di Erbaluce di Caluso Docg, con una giuria composta da esperti del settore. Inoltre, verrà nominata la Ninfa Albaluce 2024, simbolo del vitigno principale della zona.

Un’altra manifestazione significativa è il festival “Eroica”, che si terrà a Ivrea il 21 e 22 settembre. Questo evento, dedicato alla viticoltura eroica e ai formaggi di alpeggio, prevede degustazioni in vari luoghi della città, patrimonio UNESCO, per mettere in risalto i prodotti gastronomici del Canavese e il suo affascinante paesaggio.

Lunedì 23 settembre, si svolgerà “Viaggio Reale”, un evento di degustazione e masterclass organizzato presso AIS Piemonte, in collaborazione con vari enti locali, per far conoscere le eccellenze vitivinicole della zona di Torino.

Il mese si concluderà con “Andar per Cantine Antiche” a Carema il 28 settembre, parte della 72^ Festa dell’Uva e del Vino. Questa manifestazione prevede un tour enogastronomico nel borgo medievale di Carema, caratterizzato da muretti a secco, un’arte riconosciuta come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO nel 2018. Attraverso questi eventi, il Consorzio mira a valorizzare le tradizioni e i prodotti del territorio, offrendo un’esperienza unica a tutti i partecipanti.