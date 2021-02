La Cricca delle Drag Queen ha conquistato i giudici di Italia’s Got Talent che – dopo aver visto l’esibizione – gli hanno rifilato ben quattro sì! Loro sono Jill Tonic, Lucrezia Borchia, Madelaine Rubia e Cristy McBacon.

Le quattro drag queen (che non sono le stesse viste qualche mese fa a Tu Si Que Vales) sono già note (chi più, chi meno) lungo tutto lo stivale e sul palco di Italia’s Got Talent si sono alternate omaggiando le regine della pop music.

Jill Tonic ha ballato sulle note di We Found Love di Rihanna, Madeleine Rubia su The Edge Of Glory di Lady Gaga, Lucrezia Borchia su Run The World (Girls) di Beyoncé, mentre Cristy McBacon ha chiuso con Bitch I’m Madonna della stessa Madonna.

Entusiasti i giudici Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich che hanno regalato alle quattro protagoniste ben quattro sì, facendole passare di diritto alla fase successiva.

“Pazzesche!” ha detto la Pellegrini; “Mi piace molto il messaggio che state lanciando: nella musica e nell’intrattenimento non ci sono limiti, non ci sono leggi. Siamo tutti accettabili, in tutte le forme” ha commentato Bastianich.

Ecco il video:



E chissà se finalmente qualcuno si deciderà di portare anche in Italia il Drag Race tanto famoso in tutto il mondo.