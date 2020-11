Visualizza questo post su Instagram

Ecco a voi l’esibizione che abbiamo presentato come gruppo per la nona puntata della settima edizione di @tusiquevales_it! 👠 Esibizioni come quella che abbiamo presentato richiedono tanto tempo in sala prove e noi, io, @farida_kant, @i_m.lawlight e @nehellenia.90, guidati da @andreaattila, siamo riusciti in 3 giorni a creare uno spettacolo che potesse in qualche modo rendere orgogliosa la nostra comunità e cercare di mostrare una delle innumerevoli sfaccettature dell’arte #Drag, sperando di averlo fatto al meglio e di aver reso fiero tutto il pubblico LGBTQ+! 🏳️‍🌈 Abbiamo riso tantissimo e trascorso momenti indimenticabili, è vero, ma abbiamo versato anche lacrime insieme perché a volte il destino sembra metterti alla prova e crea impedimenti che non pensavi potessero accadere, eppure abbiamo superato tutto, insieme ce l’abbiamo fatta ed il riscontro di questa esibizione sul pubblico italiano ci ripaga degli sforzi fatti! 💖 Semplicemente grazie; Le Doppelgängers. ✌️ #Doppelgängers #TúSíQueVales