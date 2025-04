Quattordici Euro in Tasca

Paolo Guzzanti, giornalista ed ex parlamentare, ha condiviso la sua esperienza personale di crisi economica in un’intervista al Corriere della Sera. Con 85 anni, Guzzanti si è trovato in difficoltà economiche, avendo appena 14 euro in tasca a causa di problemi di salute e debiti accumulati con il fisco, dopo aver affrontato due divorzi, di cui uno particolarmente costoso. Ha chiesto aiuto a un gruppo di amici, ricevendo ben 4000 euro in breve tempo. La sua situazione è stata successivamente resa pubblica da Sara Manfuso, la quale ha sottolineato che questa vicenda riflette un tema più ampio di vulnerabilità sociale in età avanzata.

Nonostante Guzzanti riceva una pensione cospicua di 8000 euro, egli racconta di come le spese mediche, parzialmente coperte dalla Casagit, e le rate fiscali lo abbiano ridotto a un terzo della sua pensione. Critica l’atteggiamento del fisco, descrivendolo come insensibile, e lo confronta con sistemi più umani, come quello tedesco. Guzzanti ha anche menzionato il supporto dei suoi figli, precisando che pur essendo noti, non sono milionari. Conclude dicendo: “La mia non è una storia individuale, può capitare a chiunque”, e lancia un appello affinché si parli di queste problematiche, evidenziando la necessità di una maggiore comprensione e aiuto per coloro che si trovano in situazioni analoghe.