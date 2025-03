Quasi nove punti dal 2008: Un Decennio dalla Grande Crisi Finanziaria

Nel 2024, i salari reali in Italia sono aumentati del 2,3%, recuperando parzialmente perdite accumulate negli anni precedenti a causa dell’inflazione. Tuttavia, le retribuzioni continuano a essere inferiori di 8,7 punti rispetto ai valori del 2008, anno della crisi finanziaria globale. Questo dato è confermato dal Rapporto mondiale sui salari dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), che evidenzia come l’Italia si contraddistingua per una dinamica salariale negativa nel lungo termine. A tal punto da registrare il risultato peggiore tra i Paesi del G20, con un quadro occupazionale che riflette le difficoltà nella crescita dei salari e nel potere d’acquisto dei lavoratori.

L’analisi dell’Ilo mette in luce le sfide persistenti che l’Italia deve affrontare per migliorare la situazione retributiva, sottolineando l’importanza di politiche efficaci per stimolare la crescita salariale e contrastare le diseguaglianze. Nonostante l’incremento dei salari nel 2024, la distanza dai livelli pre-crisi rimane significativa e rappresenta una preoccupazione per il futuro dell’economia italiana. Esse sollevano interrogativi sulla sostenibilità dei redditi e sulla capacità delle famiglie di affrontare il costo della vita, soprattutto in un contesto economico globale incerto.

È fondamentale, quindi, riflettere su misure strategiche che possano garantire un adeguato aumento delle retribuzioni e, di conseguenza, migliorare la condizione economica e sociale dei cittadini italiani. Senza interventi adeguati, la tendenza negativa potrebbe continuare a influenzare il benessere dei lavoratori nel lungo termine.