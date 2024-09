Quasi Esaurito nel Regno Unito

Il 12 luglio 2024, HONOR ha presentato per la prima volta il suo nuovo smartphone pieghevole, Magic V3, in Cina. Tuttavia, il lancio ufficiale a livello globale è avvenuto il 5 settembre, durante l’IFA di Berlino. Questo dispositivo rappresenta l’evoluzione del precedente modello, Magic V2, il quale aveva già ottenuto ottime vendite in Europa. Le vendite del Magic V3 sembrano superare ogni aspettativa: secondo il blog Phandroid, nel primo giorno di commercializzazione nel Regno Unito, le vendite sono aumentate del 195% rispetto a quelle del Magic V2 nello stesso periodo dell’anno precedente. Le scorte del nuovo dispositivo si sarebbero già esaurite, spingendo HONOR a potenziare la propria presenza nel mercato britannico e in Europa.

Tra le opzioni disponibili, quella in pelle vegana di colore Reddish Brown risulta essere la più popolare tra i consumatori. HONOR è riuscita a rendere il Magic V3 ancora più sottile rispetto al suo predecessore, il che ha permesso al modello di aggiudicarsi il titolo di smartphone pieghevole più sottile al mondo, superando anche il recente Galaxy Z Fold 6 di Samsung. Questa competizione ha costretto Samsung a pianificare il lancio di un nuovo prodotto, il Galaxy Z Fold Special Edition, destinato a essere più sottile e previsto per il mercato cinese e sudcoreano entro la fine dell’anno.

L’innovazione e il design elegante del Magic V3 sembrano posizionare HONOR in una posizione di vantaggio nello sviluppo di smartphone pieghevoli. Sebbene Samsung stia cercando di recuperare terreno lanciando un dispositivo più sottile, resta da vedere se riuscirà a superare i risultati ottenuti da HONOR con il V3. Questa evoluzione nel mercato dei foldable mostra come la competizione tra i vari produttori stia spingendo i limiti della tecnologia, offrendo ai consumatori dispositivi sempre più innovativi e funzionali. In sintesi, il successo del Magic V3 è un chiaro indicativo della crescente popolarità degli smartphone pieghevoli e della capacità di HONOR di attrarre l’attenzione sul mercato globale.