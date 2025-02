Quasi 40 Linee a Rischio: Un’Allerta Necessaria

Sciopero dei mezzi pubblici a Roma per il 13 febbraio, indetto dai sindacati Usb e Orsa Tpl, per chiedere maggiore sicurezza per gli autisti di autobus, spesso vittime di aggressioni e lanci di sassi. La mobilitazione si svolgerà tra le 20 e le 24, coinvolgendo oltre 40 linee di autobus del deposito Magliana Superficie, con un totale di 4 ore di fermo. Le linee interessate includono 023, 087, 115, 220 e molte altre, mentre i servizi di tram e metropolitana non saranno colpiti dallo sciopero.

I sindacati hanno espresso preoccupazione per le condizioni di lavoro degli autisti, che ogni giorno affrontano situazioni rischiose. Nonostante il tentativo iniziale di precettazione della commissione preposta, i sindacati hanno ottenuto l’autorizzazione a procedere con la protesta alla luce dell’aumento delle aggressioni. Gli autisti sono spesso bersagliati durante le loro mansioni, rendendo il contesto di lavoro pericoloso non solo per loro, ma anche per i passeggeri sugli autobus.

Il comunicato dei sindacati sottolinea la necessità che i lavoratori possano tornare a casa in sicurezza dopo il lavoro. Sebbene lo sciopero impatti un numero limitato di linee e non coinvolga il personale delle linee periferiche e dei trasporti regionali, i disagi per gli utenti dei mezzi pubblici potrebbero essere significativi. L’episodio riflette una crescente preoccupazione per la sicurezza all’interno del trasporto pubblico romano, che ha spinto i sindacati a mobilitarsi per chiedere interventi adeguati e una maggiore protezione per gli autisti.