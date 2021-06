Denuncia in arrivo se Nuzzi parlerà ancora del caso di Denise.

Gianluigi Nuzzi negli ultimi due mesi a Quarto Grado si sta occupando molto del caso di Denise Pipitone. Tra gli opinionisti fissi c’è anche Carmelo Abbate, che la settimana scorsa ha fatto infuriare Piera Maggio. La donna ha scritto un lungo post sul suo account in cui ha puntato il dito contro il giornalista dicendo che si deve vergognare per quello che ha detto di lei.

Oggi la madre di Denise è tornata a parlare di Quarto Grado dicendo di aver diffidato il programma. La Maggio non vuole che Nuzzi tratti ancora il caso di sua figlia e si riserva di fare una querela.

“DIFFIDA PER QUARTO GRADO. 21 giugno 2021: Si diffida il programma di rete 4 a non trattare più il caso di mia figlia, né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario, un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato“.

Secondo voi Nuzzi ascolterà Piera?

