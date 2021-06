Quarto Grado ieri sera si è occupato ancora una volta del caso di Denise Pipitone. Nel programma di Gianluigi Nuzzi è intervenuta Maria Angioni che ha ribadito di credere ancora nella sua pista, secondo la quale la piccola sarebbe cresciuta in una famiglia benestante all’estero.

“Denise è viva, non ci sono elementi che dicono che è morta. Anche perché l’intercettazione di Jessica che dica ‘mamma l’hai ammazzata a Denise’ non era assertiva, era molto generica. Qualcuno l’ha sistemata in modo che stia bene. Naturalmente in adempimento ad idee un po’ patriarcali e vecchie. Le faccio un esempio. Io sono in Sardegna e usava che nelle famiglie potenti, se una donna doveva essere punita, le toglievano il figlio e lo davano ad altre famiglie.

Se continuiamo a pensare al sequestro di Denise nei modi standard, ‘la Corona cattiva e Jessica perfida’, solo così non andremo da nessuna parte. Chi sta nell’ombra non canterà mai perché non è mai messo in crisi. Ci vuole coraggio e per questo ho reso determinate dichiarazioni. Però posso dire che penso che Denise sia in una famiglia. Non posso dire tutto o potrei rovinare le indagini. Dico la verità quando parlo di contesto internazionale, non si trova qui. Cosa ho detto che ha dato fastidio? Eppure la reazione è stata pesante, chiedetevi il motivo. Qualcuno si è infastidito. Ricordiamoci che io non ho messo foto o nomi, quello l’hanno fatto altri. Riflettete, se nessuno getta pietre nello stagno, lo stagno ristagna.

Ho fatto una segnalazione per la ragazza che viveva a Nizza. Mi è stato girato questo profilo facebook e l’ho ritenuto interessante e l’ho mandato a Frazzitta e la Procura. Un tecnico mi ha detto ‘è identica, ha anche delle imperfezioni alle sopracciglia uguali a Denise’. Se questa pista è ancora valida? Certo, io la seguirei“.

Quarto Grado, i sospettati dalla Angioni.

Una giornalista di Quarto Grado ha spiegato che la Angioni avrebbe individuato dei sospettati “La dottoressa è stata gentilissima, ha detto che ha dei riscontri, ma di non poterli dire perché potrebbe danneggiare le indagini. Lei mi ha detto anche ‘ho dei sospetti, queste persone però sanno che io sospetto di loro, sono agitate e non posso dire chi sono perché rischierei’“.

La nostra @francy_carollo ha parlato a lungo con l’ex pm Angioni#quartogrado pic.twitter.com/dEAYqyl7r4 — Quarto Grado (@QuartoGrado) June 18, 2021

Denise è stata vittima della vendetta di una persona che conosceva? Tutto ruota intorno a chi possa avere prelevato la bambina#Quartogrado pic.twitter.com/1DwvkKQBQr — Quarto Grado (@QuartoGrado) June 11, 2021