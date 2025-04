Quarto Grado: la sigla sulle note di Elodie con le immagini di Giulia Cecchettin e Chiara Poggi

Elodie è stata protagonista di un episodio particolare a Quarto Grado, utilizzando il suo ultimo singolo, “Mi Ami Mi Odi”, per introdurre i temi della puntata. Il programma di Rete Quattro ha combinato la musica con immagini di diverse persone coinvolte in casi di omicidi, presentando volti di donne vittime di femminicidio e dei loro assassini all’interno di un grande cuore rosso. Questo collage visivo è stato accompagnato da giochi di luci e di inquadrature, creando un’atmosfera di forte impatto emotivo.

Tra le immagini mostrate, figurano i volti di Chiara Poggi, Alberto Stasi, Andrea Sempio, Pierina Paganelli, Manuela, Valeria, Louis Dassilva, Giulia Cecchetti, Filippo Turetta e Ilaria Sula, con scritte che evidenziano il dualismo di amore e odio. La scelta musicale, che alterna frasi coinvolgenti come “non capisco se mi ami mi odi” a riferimenti a movimenti del corpo, ha generato reazioni miste tra il pubblico. Alcuni hanno definito il tutto come “cringe”, sollevando interrogativi sulla appropriateness dell’approccio usato dal programma.

In un contesto diverso, il programma ha anche trattato la questione di Sebastiano Visentin, formalmente indagato per la morte di Liliana Resinovich, un tema di grande rilevanza sociale in relazione alla narrativa della puntata. L’unione di musica pop e temi così delicati ha suscitato una notevole discussione, evidenziando il rischio di banalizzare questioni gravi attraverso il divertimento e l’intrattenimento.