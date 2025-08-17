Quartirolo a Carpi: identità e comunità in un quartiere

A Carpi, la percezione di appartenenza a un quartiere è limitata, poiché la città è di dimensioni tali da non rendere significativa la differenza tra le varie zone. Un’eccezione a questa mancanza di identità è Cibeno, ma anche il quartiere di Quartirolo, situato nella parte sud della città, merita attenzione.

Il fulcro della vita di Quartirolo è rappresentato dalla parrocchia della Madonna della Neve, che svolge un ruolo centrale, organizzando eventi e attività che animano il quartiere. È interessante notare come il nome “Quartirolo” sia spesso associato alla chiesa; per molti, la prima immagine che viene in mente è quella della chiesa di mattoni, per chi ha una memoria più lontana, o della moderna struttura bianca, per i più giovani.

Pochi ricordano che il termine “Quartirolo” si riferisce all’originario quartiere che si estendeva dalle mura del centro fino ai confini correzi. La parrocchia non solo rappresenta un punto di riferimento spirituale, ma ha anche contribuito a creare un’identità che segna profondamente la comunità locale. La sua presenza ha modificato la percezione del quartiere, trasformandolo in un luogo riconoscibile e significativo per i suoi abitanti.